Tuilleadh a dhìth air Taigh-Spadaidh Phort Rìgh

Chaidh iarraidh air Riaghaltas na h-Alba tuilleadh taic a chur ris a' phlana 'son taigh-spadaidh san Eilean Sgitheanach, ged a tha an Riaghaltas a' cumail a-mach nach fhaod iad le riaghailtean mu thaic na stàite ach 40% de thaic-airgid a chur ris a' phròiseact.

Tha Rhoda Ghrannd, tè de bhuill na Gàidhealtachd 's nan Eilean ann am Pàrlamaid na h-Alba, ag ràdh gum feum an Riaghaltas faothachadh iarraidh bho na riaghailtean Eòrpach an turas seo.

Chan eil taigh-spadaidh san Eilean Sgitheanach an-dràsta, leis an fhear as fhaisge ann an Inbhir Pheofharain - 120 mìle à Port Rìgh.

Tha cuid a' toirt nam beathaichean aca gu Steòrnabhagh, no fiù 's Muile, airson an spadadh.

Tha daoine air a bhith ag iomairt bho cho fada air ais ri 2004 airson fear fhaighinn san eilean, agus làrach anns an amharc aca ann am Port Rìgh, air cùl a' Cho-op mhòir far Rathad Dhùn Bheagain.

Thathas a' meas gun cosg e eadar £1m agus £1.5m.

"Chan e gu bheil e gu bhith a' farpais ri dad eile," thuirt a' Bh-Ph. Ghrannd.

"Chanainn gur e seo rud a dh'iarradh an t-Aonadh Eòrpach agus a h-uile ìre de riaghaltas a bhrosnachadh.

"'S e mo thuigse air riaghailtean taic-stàite, gur ann airson stad a chur air co-fharpais mhì-chothromach a tha iad.

"Cha chruthaich seo co-fharpais mhì-chothromach sam bith - 's e rud a tha a dhìth oirnn, agus a tha sinn ag iarraidh tachairt.

"Tha buannachd an seo dhan a h-uile taobh - deagh bhiadh ionadail a bhith agad, beathaichean a bhith air an dèiligeadh leotha gu math, agus gearradh a thoirt air truailleadh chàrboin.

"Dè nach eil math mu dheidhinn sin?

"Saoilidh mi gum bu chòir dhuinn a bhith a' brosnachadh leithid seo de leasachadh air feadh an àite," thuirt i.

Tha sinn fhathast a' feitheamh ri freagairt bho Riaghaltas na h-Alba mun chùis.