Theid a chiad pàirt dhan obair-deasachaidh airson cuimhneachan an 'Iolaire' fhoillseachadh Dimàirt sa tighinn - le taisbeanadh sònraichte ann an Taigh-tasgaidh nan Eilean ann an Steòrnabhagh. Tha tòrr fiosrachaidh agus stuthan co-cheangailte ris an tubaist air tighinn am bàrr, cuid dheth a bh'ann an teaghlaichean an fheadhainn a chaill am beatha. Tha Aonghas Dòmhnallach ag aithris.