Seusan a' Bhaile Ùir

Image caption Seachdain às dèidh Cupa na Camanachd a thogail, tha duais eile aig Baile Ùr an t-Slèibh.

'S gann gum biodh duine air a chreidsinn air feasgar fuar an Srath Pheofhair aig deireadh a' Ghiblein.

Bha còrr is uair a thìde air a chluich aig Caisteal Leòid is bha Cabair Fèidh dìreach air a dhol air thoiseach 2-1 air Baile Ùr an t-Slèibh.

Bha am Baile Ùr, a bha air faighinn seachad air Gleann Urchadain air èiginn ann an Cupa MhicTàmhais bho chionn seachdain, air an t-slighe gus an treas geama lìge aca à còig a chall.

Tha am Baile Ùr dèante, bha gu leòr ag ràdh.

Ach cha robh.

Shàbhail Iain Robinson is Drew Dòmhnallach iad an là sin ann an Srath Pheofhair, is iad a' soirbheachadh 3-2 air a' cheann thall.

Sreath

Cha do chaill iad geama lìge eile, is iad a' buannachadh an tiotail gu h-oifigeil air an deireadh-sheachdain le buaidh 3-2 air Camanachd an Òbain.

Bha sin cho math ri Cupa MhicTàmhais is Cupa na Camanachd.

'Son sgioba a bha gu bhith dèante, cha robh sin buileach dona, is na duaisean a' sìor a' càrnadh aig an Eilean uair eile.

Ged a tha feadhainn òga fìor mhath aig a' Bhaile Ùr, tha cuideachd cluicheadairean a tha a-nise air iomadh bliadhna a chur seachad san sgioba.

Bidh cuid a' faighneachd dè tha seo a' ciallachadh dhan spòrs san fharsaingeachd, is càite bheil na sgiobaidhean ùra, òga, a dh'fhaodadh am Baile Ùr a leagail far an spiris.

Bidh am Baile Ùr coma. Tha iad air dèiligeadh ri gach oidhirp a bh' aig Ceann Loch Seile, Lòbhat is Caol Bhòid am bliadhna is tha iad air ais aig mullach na spòrs.

Tadhail

Aig an ìre-sa co-dhiù, tha coltas ann gum fuirich iad an sin.

Ann an geamaichean eile air an deireadh-sheachdain, tha Camanachd an Eilein Sgitheanaich a-nise cha mhòr cinnteach air an àite sa Phrìomh Lìog a chall is Lòbhat air an gnothach a dhèanamh orra 3-2.

Bidh aig na Sgitheanaich a-nise ris an dà gheama mu dheireadh aca a bhuannachadh, is an t-uabhas de thadhail a chur, agus a bhith an dòchas gun caill Cabair gu dubh nan aghaidh agus Ceann Loch Seile.

Droch theansa

Tha Inbhir Aora a-nise ann an suidheachadh làidir tighinn suas bhon Lìog Nàiseanta.

Rinn iad a' chùis air Cill Mhàillidh 7-1 Disathairne, ged a bha Cill Mhàillidh às aonais ghrunn chluicheadairean, is tha dìreach puing a dhìth air orra a-nise 'son a dhol air ais suas.

Chuir Camanachd Leòdhais crìoch air an t-seusan acasan is iad a' tilleadh bho 0-2 air dheireadh gus crìochnachadh 2-2 ri Cill Mhàillidh ann an Lìog Tuath 2.

'S e sin a' chiad phuing aca a-riamh ann an Caol a' Ghearasdain is iad a' crìochnachadh le 14 puingean, an àireamh as àirde aca a-riamh.

Le cluicheadairean òga air adhartas a dhèanamh cuideachd, faodaidh na Leòdhasaich a bhith misneachail mun àm ri teachd.