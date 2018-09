Rannsachadh tuna mu na h-Eileanan Siar

Tha dùil gu tèid barrachd rannsachaidh shaidheansail a dhèanamh air tuna a tha timcheall na h-Eileanan Siar an ath-bhliadhna.

Le tuilleadh fiosrachaidh agus atharrachadh ann an suidheachadh an iasgaich ri linn Brexit tha dòchas sa ghnìomhachas gum faodadh iasgach tuna a bhith air a stèidheachadh le cuideam ceadaichte agus cuideachd air a chur air dòigh mar chur-seachad do luchd-turais, rud a dh'fhaodadh a bhith gu math luachmhòr.

Tha Caidreachas Iasgairean na h-Alba ag ràdh gu bheil iad air am misneachadh le na còmhraidhean a tha air a bhith aca le Riaghaltas na h-Alba mun chùis.

Tha an riaghaltas a' cur taic ris a' bheachd gum bu chòir smachd fhaighinn air an iasgach seo agus a leasachadh às dèidh do Bhreatainn an EU fhàgail.

Rannsachadh

Thuirt Rùnaire Chomunn Iasgairean nan Eilean Siar, Donnchadh MacAonghais, nach deach tòrr rannsachaidh a dhèanamh fhathast.

"Cha deach ach trì comharran eileagtronaigeach a chur orra bho chionn dhà neo thrì bhliadhnachan agus thathar a-nis a' dol a chur tuilleadh tagraichean a-steach airson tuilleadh airgid fhaighinn airson barrachd chomharran a chur air an tuna agus bhiodh sinn a' coimhead air comharra a dh'fhuireas orra barrachd air dhà neo thrì mhìosan.

"Ma gheibh sinn feadhainn a dh'fhuiricheas orra bliadhna gheibh sinn an sgìre a tha aig an tuna againne - càite a bheil iad a' dol agus dè an stoc a tha iad an lùib," thuirt e.

'S ann mun àm seo dhen bhliadhna a tha an tuna a' nochdadh sna h-uisgeachan timcheall air na h-Eileanan Siar.

Bidh rannsachadh saidheansail deatamach ann a bhith a' faighinn cuideam ceadaichte.

Ach neartaicheadh fianais bho na h-iasgairean na h-argamaidean cuideachd.

Fiosrachadh

Thuirt Mgr MacAonghais gum bithear ag iarraidh air iasgairean dealbhan a thogail nuair a tha iad a' faicinn an tuna - faic dè na comharran a th' orra, càite a bheil iad agus cia mheud a th' ann.

"Leudaicheadh sin am fiosrachadh a bhios eòlaichean saidheansail ag iarraidh airson 's gum faigh sinn sgeama math a chur air dòigh airson 's gum faigh sinn air cuideam ceadaichte a chur air dòigh.

"Cuideachd gus am faigh sinn cead 'son gum faigh luchd-turais cead a dhol a-mach air bàtaichean.

"'Son an luchd-turais a tha ag iarraidh a dhol a dh'iasgach tuna - tha gu leòr airgead aca agus chan eil iad ag iarraidh an toirt air tìr agus an reic idir. Chan eil iad ag iarraidh càil ach an glacadh agus an leigeil às," thuirt Mgr MacAonghais.

Ma thèid maoineachadh a chur ris tha dòchas ann gun tòisich rannsachadh mionaideach air an tuna an ath-bhliadhna.