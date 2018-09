An Comh. Ceit Stephen a' fàgail a dreuchd

Image copyright Comhairle na Gàidhealtachd

Thèid fo-thaghadh comhairle a chumail air a' Ghàidhealtachd an dèidh do chomhairliche Libearalach Deamocratach innse gu bheil i airson a dreuchd a leigeil seachad.

Thuirt Ceit Stephen, gun robh i a' fàgail dreuchd comhairliche Uard 5, Taobh Siar Rois, Srath Pheofhair agus Loch Ailse ri linn a h-obair acadaimigeach.

"Tha an obair rannsachaidh acadaimigeach agam a' dol a dh'fhàs nas trainge san Damhair agus bidh mi stèidhichte ann Inbhir Nis bhon Damhair.

"S e urram a tha air a bhith ann dhomh a bhith nam chomhairliche a' riochdachadh daoine agus coimhearsnachdan air feadh na sgìre agus a bhith ag obair còmhla ri luchd-obrach dìcheallach," thuirt i.

Fàgaidh i an dreuchd air an 1mh den Damhair agus thèid fo-thaghadh a chumail airson Uard 5 air an 6mh den Dùbhlachd.