Plana 'son seirbheisean aiseig ga mholadh

Thèid plana mu choinneamh Pàrlamaid na h-Alba an t-seachdain seo a mholas atharrachadh mòr air mar a tha seirbheisean aiseig a' chost an iar ag obair.

Tha an t-eòlaiche còmhdhail, Roy Pedersen, ag ràdh nach e a-mhàin gum meudaicheadh am plana aige an àireamh charbadan agus luchd-siubhail a bhiodh orra, ach gun sàbhaladh e na milleanan notaichean ann an subsadaidhean.

Fon sgeama aig Mgr Pedersen, dheadh an siostam aig CalMac atharrachadh gu rudeigin nas coltaiche ris na tha air a chleachdadh ann an Nirribhidh, le aiseigean nas lugha a' frithealadh slighean nas giorra.

Tha e a' moladh gum bu chòir cabhlachd ùr de dh'aiseigean nas lugha agus nas èifeachdaiche a thogail aig cosgais £280m.

Siostam Nirribheach

Bhiodh criubha de eadar 12 agus 14 duine air gach soitheach, agus dh'obraicheadh iad sioftaichean coltach ri companaidhean aiseig eile.

Tha Mgr Pedersen ag ràdh gum biodh sin a' ciallachadh barrachd sheòlaidhean san là, le seirbheisean a' tòiseachadh nas tràithe agus a' crìochnachadh nas anmoiche.

Tha e cuideachd a' moladh siostam Nirribhidh a leantainn le bàtaichean-aiseig a' gabhail nan slighean as giorra bho thìr gu tìr - le luchd-siubhail a' cleachdadh eileanan mar dhrochaidean.

Mar eiseimpleir, bhiodh sin a' ciallachadh gum biodh daoine a tha airson a dhol a Bharraigh a' seoladh às an Òban gu Creag an Iubhair ann am Muile, agus an uairsin a' draibheadh gu Tobar Mhoire far am faigheadh iad bàt'-aiseig eile a bheireadh gu Bàgh a' Chaisteil iad.