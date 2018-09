Maill aig an t-Stròm

Nochd dragh am measg dhaoine air Taobh Siar Rois mun mhaill a tha obair -àraidh aig Seach-Rathad an t-Stròim a' cur air luchd-siubhail an t-seachdain seo.

Thòisich obair gus na creagan os cionn an rathaid a dhèanamh sàbhailte, agus siostam sònraichte ann airson leigeil le càraichean a dhol air an rèidhle, nuair nach eil trèana ann.

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd gu bheil iad ag obair gu dlùth còmhla ri Network Rail gus nach bi dàil ro mhòr air daoine, ach gu bheil amannan ann nuair a dh'fheumas daoine feitheamh.

Tha còir gun lean an siostam mar a tha e airson trì mìosan no mar sin.

'S ann a' ceangail Loch Carrann ri baile a' Phluic - far a bheil prìomh àrd-sgoil na sgìre - a tha rathad an A890.

Thairis air grunn bhliadhnaichean, 's iomadh uair a chaidh sprùilleach, morghan agus creagan leis an leathad os a chionn, a' cur dàil air trafaig.