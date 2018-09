Deuchainn peantaidh air Drochaid Cheasaig

Tòisichidh luchd-einnsinìridh air deuchainn an ath-sheachdain air an dòigh as fheàrr Drochaid Cheasaig a pheantadh às ùr agus a dhìon san àm ri teachd.

Mairidh an deuchainn ceithir mìosan.

Thuirt Bear Alba gun deach Drochaid Cheasaig a pheantadh air fad mu dheireadh ann an 1994.

Tha cruaidh-fheum air a peantadh às ùr, tha iad ag ràdh, obair a thòisicheas ann an 2020.

'S e sin a tha a' fàgail gu bheil an deuchainn seo gu bhith aca.

Tha iad air pìos den drochaid a chomharrachadh.

Thèid an stuth dìonach a th' ann a ghlanadh air falbh gu tur, is thèid a peantadh às ùr.

Tha a' bhuidheann ag ràdh gu bheil iad an dòchas gun toir seo beachd dhaibh air an dòigh as fheàrr an drochaid air fad a pheantadh.

Thuirt Bear Alba nach bi buaidh sam bith air dràibhearan, ach gum bi an cabhsair air taobh sear na drochaid dùinte fhad 's a tha an obair a' dol air adhart.