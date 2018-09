Dàil air luchd-siubhail aig an t-Stròm

Image copyright Google Image caption 'S iomadh uair a chaidh spruilleach, morghan agus creagan leis an leathad os a chionn ged-tà, a' cur dàil air trafaig.

Thug Comhairle na Gàidhealtachd rabhadh seachad gur dòcha gum mair an obair 12 seachdain gus a' chreag os cionn pìos de rathad an t-Sròim a dhèanamh sàbhailte.

Bithear ag obair an iar air far a bheil am fasgadh-maoim-slèibhe airson na trèanaichean air an A890.

'S ann air an rèile a thèid na carbadan a chur agus iad a' dol air mataichean sònraichte air an dèanamh le rubair, ach bithear air an cuingleachadh a-rèir clàr-ama nan trèanaichean, agus a-rèir meud agus cudthom nan carbadan fhèin.

'S ann a' ceangail Loch Carran ri baile a' Phluic - far a bheil prìomh àrd-sgoil na sgìre - a tha rathad an A890.

Thairis air grùnn bhliadhnaichean, 's iomadh uair a chaidh sprùilleach, morghan agus creagan leis an leathad os a chionn, a' cur dàil air trafaig.