Rabhadh mu luchd-obrach coimheach

Tha na Poilis air a' Ghàidhealtachd a' cantail gu bheil luchd-obrach coimheach a' tabhainn obair an dèidh a' mhillidh a rinn Stoirm Ali.

Thuirt iad gu bheil na daoine seo a' dol gu taighean dhaoine agus ag innse dhaibh gun deachaidh an taigh neo an gàrradh aca a mhilleadh san stoirm agus gun urrainn dhaibhsean a chàradh.

Thuirt tè de dh'oifigearan an fheachd ann an Loch Abar, An t-Eilean Sgitheanach agus Loch Aillse gum feum daoine sùil gheur a chumail a-mach airson nan daoine seo.

Dh'innis Ceiteag Duncan nach tig saor neo ge b' i dè dhan taigh a' tabhainn a shaothair.

''Ma tha sibh an amharas gun deachaidh milleadh a dhèanamh air an taigh agaibh, dèan cinnteach gum faigh sibh saor air a bheil sibh eòlach neo cuideigineach a tha comasach air an obair a dhèanamh'', thuirt i.

Dh'iarr i air daoine dèanamh cinnteach nach tèid brath a ghabhail air seann daoine, a tha buailteach earbsa a chur anns an fheadhainn a tha seo.

Ma chì sibh dad amharasach, dh'iarr i gun cuireadh daoine fòn gu 101.