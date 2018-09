Sòraidh slàn leis an t-sneachda

Image copyright Iain Cameron

Tha dùil gun leagh an cuithe sneachda as maireanaiche an Alba ann am beagan làithean.

'S e an Sphinx a th' aca air a' chnap a tha ri fhaichinn sa Bhràigh Riabhach anns a' Mhonadh Ruadh.

Tha dùil gun do leagh an cuithe sneachda mu sheachd trupan thairis air na 300 bliadhna a chaidh seachad, a rèir eòlaichean co-dhiù.

Ach dh'fhaodadh gur e seo a' chiad uair a leigheas e ann an dà bhliadhna streath a chèile.

A rèir an fhiosrachaidh a th' ann, 's ann ann an 1933, 1953, 1959, 1996, 2003, 2006 agus 2017 a leagh e.

Thuirt Iain Camshron, a tha a' cumail sùil air an aimsir air a' bheinn, gu h-àraidh nuair a tha cur agus cathadh ann, gu bheil an sneachda air leaghadh nas trice thairis air na bliadhnaichean a chaidh seachad.