''Dùbhlan mòr" a' bhuinn leathainn

Tha dùbhlan mòr mu choinneamh Riaghaltas na h-Alba agus iad ag amas air bann-leathann luath fhaighinn gu ruige a h-uile dachaigh san dùthaich, a-rèir Buidheann Sgrùdaidh na h-Alba.

Tha an ro-innleachd a th' ann ag amas air bann-leathann fìor luath thoirt dhan a h-uile dachaigh agus companaidh ann an Alba, ro dheireadh na bliadhna 2021.

Roimhe seo, bha an Riaghaltas ag amas air bann-leathann luath fhaighinn gu ruige 95% de dhachaighean agus shoirbhich leotha.

Bidh am pròiseact seo nas duilghe dhaibh ge-tà.

Tha iad air £600m a chur mu choinneamh agus thèid na cùmhnantan air a shon a thoirt seachad tràth an ath bhliadhna.

Ach thathas an dùil gum bi feum air tuilleadh airgid ma tha iad a' dol a ruighinn a h-uile dachaigh, gu h-àraidh an fheadhainn as iomallaiche.

A-rèir aithisg bho Buidhean Sgrùdaidh na h-Alba, dh' fhaodadh gum bi feum air airgead poblach airson a' phròiseict.

Thuirt Fionnlagh MacFhionghain bhon a' bhuidhinn gu bheil bann-leathann luath riatanach ann am beatha dhaoine a-nis agus nach eil e cinnteach ciamar a thèid aig an Riaghaltas air na tha iad ag amas a choileanadh.