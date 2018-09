''Tuilleadh airgid dha BBC Alba''

Image caption Tha deich bliadhna den t-sianail ga chomharrachadh.

Bu chòir dhan BhBC tuilleadh airgid a chur ri BBC ALBA - a rèir gach pàrtaidh aig deasbad aig Holyrood a' comharrachadh deich bliadhna den t-sianal.

Rinn an seòmar gu lèir moladh air an t-sianal, ach chaidh beachd a thogail cuideachd mun bhuaidh a dh'fhaodadh an sianal ùr Beurla a thoirt air BBC ALBA nuair a thòisicheas sin an ath-bhliadhna.

'S e am ball bhon Phàrtaidh Thòraidheach, Dòmhnall Camshron, a dh'fhosgail an deasbad.

Dh'innis e gu bheil an sianal air luach £160m de phrògraman ùra a dhèanamh agus gu bheil còrr 's ceud a' faighinn cosnaidh aig MG ALBA, a tha ann an compàirteachas leis a' BhBC, anns ha -Eileanan an Iar, An t-Eilean Sgitheanch, Inbhir Nis agus ceàrnaidhean eile.

Tuilleadh airgid

Ann an 2017/18, chuir am BBC £7.9m not ri BBC ALBA a rèir chunntais bhliadhnail a' BhBC.

Ach dh'innis ball nan Eilean Siar ann am Pàrlamaid na h-Alba gu bheil Riaghaltas na h-Alba a' cur faisg air £12m ris an t-sianal gach bliadhna.

Thuirt Alasdair Allan ''tha an t-àm ann a-nis airson ceann oifis a' BhBC fhèin a bhith a' pàigheadh barrachd, a' dèanamh cinnteach gu bheil deich uairean de thìde de phrògraman air a dhèanamh anns a' chànan gach seachdain, mar a tha a' tachairt leis a' Chuimris''.

Bha gach ball air an aon ràmh.

Rinn am ball Làbarach airson na Gàidhealtachd agus nan Eilean, Rhoda Ghrannd, moladh mòr air an t-sianal agus na prògraman fhèin.

Le airgead a bharrachd, dh'innis i gum b' urrainn dhaibh barrachd a dhèanamh gus piseach ann an da-rìribh a thoirt air.

Sianal ùr a' BhBC an Alba

Leugh Iain Finnie bhon Phàrtaidh Uaine litir a-mach a fhuair e bho chuideigin san sgìre aige agus e ag innse gum bi a' cheithir uimhir de dh'airgead ga chur ri sianal ùr na Beurla an coimeas ri BBC ALBA, ach gum bi nas lugha de phrògraman ann.

Chuir ball nan Libearalach Deamocratach, Mìcheil Rumbles, fàilte air an t-sianal ùr.

Thuirt e ge-tà ''tha e cudromach gum bi an dà shianal ag obair còmhla ri chèile seach a bhith a' farpais agus a' strì an aghaidh a chèile''.

Chuir e ri sin agus e a' cantail gu bheil e an dòchas gum bi an sianail ùr na bhuannachd dha BBC ALBA, agus gun dèan am BBC cinnteach gur e sin a thachras''.