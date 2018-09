Plana Gàidhlig Pàrlamaid na h-Alba

Dh'fhoillsich Pàrlamaid na h-Alba an treas plana Gàidhlig aca an-diùgh.

Tha am plana ag innse mar a bhios a' Phàrlamaid a' cur taic ris a' chànan agus ga brosnachadh thar na còig bliadhna ri teachd.

Tha oifigear riaghlaidh na Pàrlamaid, Coinneach Mac an Tòisich, ag ràdh gu bheil am plana a' dearbhadh an luach agus an spèis a tha a' Phàrlamaid a' toirt dhan a' Ghàidhlig.

Tha an aithris seo aig an fhear-naidheachd phoileataigeach againn, Mìcheal MacNèill.