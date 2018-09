Fhad 's a tha an còrr den dùthaich a' dèiligeadh ri Stoirm Ali, tha rannsachadh a' leantainn air taobh siar na h-Hearadh às dèidh dhan uisge trom a bh' ann oidhche Luain milleadh mòr a dhèanamh air sgeama haidro ann an Seileabost.

Tha Urras Taobh Siar na Hearadh ag ràdh gun do sguab an t-uisge suas ri trì cheud tunna de chlachan a-mach às an abhainn - a sgrios an sgeama.

Tha tuilleadh aig Dòmhnall MacLaomainn.