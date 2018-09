Plana Gàidhlig na Pàrlamaid ga fhoillseachadh

Image copyright Paul Buckingham Image caption Thathas ag ràdh gum bi seirbheisean poblach agus tachartasan Gàidhlig airson a' phobaill, an luchd-obrach agus nam ball-pàrlamaid aig cridhe an treas phlana

Dh'fhoillsich Pàrlamaid na h-Alba am plana Gàidhlig ùr aca a' mìneachadh dè nì iad thairis air na còig bliadhna a tha romhainn airson cùl-taic a chur ris a' chànan.

Thuirt Oifigear Riaghlaidh na Pàrlamaid gu bheil am plana ùr a' taisbeanadh na spèis a tha Holyrood a' toirt dhan Ghàidhlig.

Thuirt Coinneach Mac an Tòisich gu bheil a' Ghàidhlig - an cànan agus an cultar - air aithne fhaighinn anns an lagh airson còrr 's deich bliadhna agus gu bheil pàirt chudromach aice ann an eachdraidh na dùthcha.

Dh'innis e gun do chur e fhèin taic ri Achd na Gàidhlig (Alba) 2005.

''Thairis air na deich bliadhna a chaidh seachad, rinn na planaichean againn cinnteach gu bheil a' Ghàidhlig ga bruidhinn agus ri faicinn anns a' Phàrlamaid, thuirt e.

''Ach ged a tha inbhe aice aig Holyrood, tha i ann an suidheachadh cugallach agus chan urrainn dhuinn ach a bhith fuireachail''.

Chuir e ris a' sin agus e canail gum bi seirbheisean poblach agus tachartasan Gàidhlig airson a' phobaill, an luchd-obrach agus nam ball-pàrlamaid aig cridhe an treas phlana.

Thuirt e gu bheil e airson 's gum bi a' Ghàidhlig ri cluinntinn, ri faichinn agus air a cleachdadh sa Phàrlamaid.