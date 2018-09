Duais do dh'àrd-shràid Alanais?

Chaidh baile Alanais air taobh sear Rois a chur air a' ghèarr-liosta airson duais "an àrd-shràid as fheàrr ann am Breatainn".

Bha cùisean doirbh dhan bhaile fad iomadach bliadhna às dèidh do leaghadair Inbhir Ghòrdain dùnadh, agus crìonadh ann an gnìomhachas nan clàran-òla ann an Linne Chrombaidh. Ach tha na daoine anns an sgìre fhèin air a bhith ag obair gu cruaidh airson piseach a thoirt air a' bhaile.

Tha Jenny Inglis ag aithris.