Chaidh gèama bhideo ùr fhoillseachadh an-diugh anns a bheil pailteas de cheòl Gàidhlig.

Tha an dreach as ùire de Bhard's Tale - gèama a choisinn cliù anns na h-ochdadan - stèidhichte ann an Alba.

Agus bha a' chompanaidh a th' air a' ghèam a leasachadh airson 's gum biodh tòrr Ghàidhlig sa cheòl, a chuir Ged Grimes bho Simple Minds ri chèile.

Seo Doneil MacLeòid.