CnES gun co-dhùnadh mu chìs turasachd

Tha Comhairle nan Eilean Siar ag ràdh nach eil iad air tighinn gu co-dhùnadh a thaobh am bu chòir, neo nach bu chòir, cìs turasachd a stèidheachadh.

Sgrìobh an t-ùghdarras ionadail litir gu Comataidh a' Chultair agus na Turasachd aig Pàrlamaid na h-Alba, a tha a' coinneachadh Diardaoin gus beachdachadh air cìs turasachd.

Cluinnidh a' chomataidh beachd Fhear-Gairm Chomhairle na Gàidhealtachd air a' chùis agus iad cuideachd a' gabhail fianais bho ghrunn ùghdarrasan ionadail mun ghnothach.

Beachdachaidh iad cuideachd air fianais sgrìobhte a fhuair iad bho leithid Caidreachas nan Ùghdarrasan Ionadail ann an Alba agus Comhairle nan Eilean Siar.

Thuirt Comhairle nan Eilean Siar nach eil iad air tighinn gu co-dhùnadh mun chìs aig an ìre seo agus gum feumar dearbhadh gu bheil iarrtas ann airson a leithid, a bharrachd air a' chosgais a bhiodh na lùib.

Thuirt iad ge-tà, gum bu chòir smachd a thoirt dha na h-ùghdarrasan ionadail air a' chìs, nam biodh e air a stèidheachadh.

Damaiste air gnìomhachas?

Thuirt Fear-Gairm na Comhairle, Tormod Dòmhnallach, gu bheil deasbad agus còmhradh ri dhèanamh mun chìs.

''Bha sinn dìreach airson prionnsabal a stèidheachadh gum bu chòir smachd air choireigin a bhith air aig ìre ionadail air am bi cìs ga leigeil air luchd-turais agus dè an ìre aig am biodh a' chìs sin.

''Anns a' chiad àite bhiodh sinn airson 's nach deadh cron sam bith a dhèanamh air a' ghnìomhachas a tha a' sìor fhàs sna h-eileanan agus cha bhiodh sinn airson cnapan-starra fhaicinn a' tighinn a-steach a chuireadh bacadh air sin.

''Tha daoine a tha an sàs anns a' ghnìomhachas a' meas gu bheil iad mar thà a' pàigheadh gu leòr ann an cìsean co-dhiù tro chìsean gnìomhachais, tro theachd a-steach agus tuarastalan 's iad a' faicinn gu bheil cosgais ga leigeil air daoine a tha a' tighinn a-mach is a-steach às na h-eileanan, an dà chuid luchd-turais neo daoine a tha dìreach a' tadhal ann,'' thuirt e.

Thuirt Mgr Dòmhnallach gum bu chòir coimhead air mar a dheadh cìs turasachd a chosg gu h-ionadail tro phlana ghnìomhachas.

''Chan eil mi a' smaoineachadh gum bu chòir a bhith a' coimhead aig an ìre seo ri cìs a leigeil tarsainn air Alba air fad. Tha mi a' smaoineachadh gum faodadh sin a bhith gu math duilich airson cuid a sgìrean agus gun dèanadh e damaiste air a' ghnìomhachas a tha cho cudromach, gu h-àraidh air sgìrean eileanach mar a tha sinn fhìn,'' thuirt e.