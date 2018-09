Slighe ùr a' fàs

Tha buidheann choimheasnachd ann an Srath Pheofhair ag amas air crìoch a chur air slighe ùr a nì ceangal eadar am baile is Inbhir Pheofharain.

'S ann do luchd-coiseachd is luchd-baidhseagail a bhios an t-Slighe Pheofhair

Tha i gu ìre mhòir a' leantainn na slighe rèile a thug luchd-turais gu Spatha Shrath Pheofhair ann an linn Bhictoria.

Fhuaireadh cead airson na slighe mar-thà is chaidh cuid mhath den obair a dhèanamh gu saor-thoileach cuideachd.

Buannachdan

Tha oidhirpean a' leantainn gus an còrr den airgead a tha a dhìth a chruinneachadh.

"Bidh cothrom aig daoine de dhiofar aoisean is comasan an ceum-coiseachd seo a chur gu feum", thuirt Ron MacAmhlaigh bho Chomann na Slighe Peofhaire.

"'S e rud gu math sònraichte a th' ann seann staran fhosgladh às ùr is daoine a bhrosnachadh a dhol a-mach air a' bhlàr a-muigh", thuirt e.

Dh'innis Mgr MacAmhlaigh cuideachd gu bheil tòrr dhaoine air a bhith a' coiseachd air na pìosan den staran a tha deiseil mar-thà.