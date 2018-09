Fèill mhòr air ticeadan 'son cuirm na h-Iolaire

Fhuair daoine cothrom an-diugh ticeadan fhaighinn airson cuirm-chuimhneachaidh call na h-Iolaire.

Dh'fhalbh na ceudan thiceardan ann am beagan is cairtean na h-uaireach - agus tha ceist ann an d'fhuair càirdean an fheadhainn a chaill am beatha cothrom ceart àite fhaighinn aig a' chuirm air Oidhche na Bliadhna Ùire.

Tha Comhairle nan Eilean Siar a' gealltainn gun tèid goireasan eile a chuir air dòigh dhaibh-san nach d'fhuair ticeadan.

Tha tuilleadh aig Aonghas Dòmhnallach.