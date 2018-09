Dragh mu throimh-chèile aiseig is turasachd

Tha buidheann turasachd anns na h-Eileanan an Iar ag ràdh gu bheil troimhe-chèile air na h-aiseagan a' fàgail cheistean mòra mu fhàs sa ghnìomhachas anns an àm ri teachd.

Tha iad ag ràdh cuideachd gum bu chòir do Riaghaltas na h-Alba airgead-dìolaidh a thoirt do bhuidhnean is companaidhean air an tàinig call ri linn thrioblaiodean aiseig.

Nochd na draghan bho Bhuidheann Turasachd Innse Gall (OHT) is an MV Hebrides air a bhith na tàmh fad trì là an t-seachdain seo air sgàth thrioblaidean teicnigeach.

Tha i a-nise air ais ann an seirbheis.

Bha troimhe-chèile air lìonra ChalMac sa Ghiblean is an MV Clansman a-mach à seirbheis fad grunn sheachdainean, is connspaid san Lùnasdal nuair a bhrist an MV Loch Seaforth sìos is i air an t-slighe eadar Ulapul is Steòrnabhagh.

Cosgais

Thuirt Buidheann Turasachd Innse Gall gu bheil seusan na turasachd a' tighinn gu ceann mar a thòisich e le troimhe-chèile le seirbheisean aiseig.

Dh'innis iad gu bheil iad den bheachd gun do chosg na trioblaidean a bh' ann tràth air an t-samhradh mu £6m dha na h-Eileanan an Iar.

Bhon uairsin, thuirt iad, tha trioblaidean a bharrachd air fàgail nach eil cuid de luchd-turais air tighinn dha na h-Eileanan mar a bha dùil aca.

Tha a' bhuidheann ag ràdh gu bheil ceistean ann a-nise mun bhuaidh air turasachd anns na h-Eileanan an Iar anns na bliadhnaichean ri teachd.

"Feumaidh Riaghaltas na h-Alba airgead a chosg gus lìonra ChalMac a neartachadh, ach bu chòir dhaibh cuideachd airgead-dìolaidh a thoirt do bhuidhnean ionadail, agus airgead a chur ri sanasachd airson earbsa luchd-turais anns an sgìre againn a chosnadh às ùr", thuirt cathraiche an OHT, Iain Fordham.

"Tha seo air bualadh air gnìomhachas na turasachd chan ann a-mhain a thaobh an t-samhraidh seo, ach a thaobh fàs san àm ri teachd", thuirt e.

Dh'iarr Mgr Fordham air an Riaghaltas bruidhinn ri gnìomhachas na turasachd anns na h-Eileanan, is plana gnìomh a dhealbh.

Tha am BBC air beachd iarraidh bho Riaghaltas na h-Alba.