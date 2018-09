Tha atharrachaidhean a' leantainn Dimàirt le seirbheisean aiseig ChalMac dha na h-Eileanan an Iar.

Tha seo ann is trioblaid le siostam dealain an MV Hebrides, a bhios a' seòladh eadar Loch na Madadh, an Tairbeart agus Ùige.

Dh'fhàg sin gu bheil an Hebrides na tàmh an-dràsta.

Chaidh grunn sheòlaidhean a chur dheth, is tha an gnothach cuideachd air buaidh a thoirt air seirbheisean eile.

Gheibhear am fiosrachadh às ùra bho ChalMac an seo.