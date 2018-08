Manaidsearan eadar-nàiseanta air an dearbhadh

Image copyright Neil G Paterson Image caption Bidh luchd-leantainn BBC Alba eòlach air Garry Reid is e air a bhith ag obair còmhla ri Ùisdean MacIllinnein air geamaichean beò air an telebhisean.

Dhearbh Comann na Camanachd na manaidsearan a bhios aca airson nan geamaichean eadar-nàiseanta an aghaidh nan Èireannach am-bliadhna.

Bidh trì geamaichean ann aig Pàirc a' Bhucht Disathairne an 20mh den Dàmhair.

Bidh làn sgioba nam fear is na fir Fo 21 a' cluich an aghaidh na h-Èireann.

'S ann an aghaidh Bhaile Atha Cliath a bhios boireannaich na h-Alba a' cluich.

Eòlas

'S e Garry Reid a bhios na mhanaidsear air sgioba nam fear le taic bho Raibeart Geddes is Kenny Ros.

Tha Reid air a bhith os cionn sgiobaidhean na h-Alba aig ìre òigridh fad iomadh bliadhna is bha e na leas-mhanaidsear air an làn sgioba roimhe.

Aig ìre Fo 21 bidh Ailean MacRath na mhanaidsear is Calum MacLeòid is Iain Dòmhnallach gus taic a chumail ris.

'S iad Stiùbhart Reid is Ross Brown a bhios nam manaidsearan air sgioba nam ban.

"Tha sinn air ar dòigh leis na manaidsearan a th' againn is gu bheil geamaichean nam fear is nam ban gu bhith ann air an dearbh là aig Pàirc a' Bhucht", thuirt Ceann-suidhe Chomann na Camanachd, Cè Loades.

Tha Alba air a' chùis a dhèanamh ann an geama nam fear san dà bhliadhna mu dheireadh.

Soirbheachas

Bidh na boireannaich cuideachd ag amas air buannachadh a-rithist às dèidh dhaibh a' chùis a dhèanamh air Baile Atha Cliath an-uiridh.

"Seo an treas bliadhna den aonta a th' againn le Baile Atha Cliath", thuirt Ceann-suidhe Comann Camanachd nam Ban, Lisa NicColla.

"Bidh Stiùbhart Reid is Ross Brown airson leantainn air mar a rinn sinn an-uiridh nuair a fhuair sinn làmh an uachdair ann am Baile Atha Cliath", thuirt i.

Thèid na diofar sguadaichean a thaghadh anns na seachdainean ri tighinn.