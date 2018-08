"Barrachd chumhachd do phàrantan"

Tha feum air barrachd chumhachd a bhith ann an làmhan phàrantan, a rèir an Oll. Rob Dunbar, is e ag òraid aig tachartas Rannsachadh na Gàidhlig ann an Dùn Èideann.

Thuirt an t-Oll. Dunbar gu bheil e tràth a thomhas fhathast dè cho èifeachdach 's a tha an Achd Foghlaim as ùire ann a bhith a' brosnachadh na Gàidhlig, ach gu bheil tuilleadh chumachd a dhìth air pàrantan ann a bhith a' faighinn cothrom air foghlam Gàidhlig.

Tha Achd an Fhoghlaim a' toirt dòigh do phàrantan ann an Alba cur a dh'iarraidh foghlaim tro mheadhan na Gàidhlig dhan cuid chloinne.

Feumaidh an uairsin an t-ùghdarras ionadail measadh a dhèanamh feuch an gabh, no am bu chòir, dhan fhoghlam sin a bhith air a chur air dòigh.

Thuirt an t-Oll. Dunbar ge-tà, gum bu chòir còir laghail a bhith ann airson foghlaim tro mheadhan na Gàidhlig far a bheil e freagarrach, is ma thèid a dhiùltadh gum bu chòir uidheamachd a bhith ann airson a dhol gu lagh.

"Nan robh, nam bharail-se co-dhiù, còir aig pàrantan, dh'fheumadh an uair sin na comhairlean agus an Riaghaltas smaoineachadh gu ceart air dè na h-ìrean iarrtais a th' ann ann an da-rìribh, agus ciamar a thèid againn air na duilgheadasan a th' againn san t-siostam a chur ceart," thuirt e.

Còirichean

"Oir tha còirichean a' ciallachadh gun tèid aig daoine aig a bheil na còirichean air a dhol gu cùirt.

"Agus ma tha a' chùirt ag ràdhainn nach eil an Riaghaltas, no an t-ùghdarras foghlaim a' coileanadh nan còirichean seo, feumaidh iad sin a chur ceart.

Dh'ainmich an t-Oll. Dunbar eisimpleir bho Shiorrachd Rinn Friù an Ear a thaobh mar a tha Achd an Fhoghlaim ag obrachadh ann an suidheachaidhean mu seach.

"Bha pàrantan a' feuchainn ris an t-siostam ùr a chleachdadh, agus ged a chruinnich iad ainmean, dh'iarr a' Chomhairle barrachd dearbhaidh gun robh na pàrantan a bh' air liosta de phàrantan, ag iarraidh ann an da-rìribh foghlaim tro mheadhan na Gàidhlig," thuirt e.

"Agus bha na pàrantan den bheachd, uill, tha sinn air sealltainn nan ainmean, tha dearbhadh ann, agus na ceistean mu dheidhinn fìor iarrtas, bu chòir dha na ceistean sin a bhith air am measadh san dàrna ceum anns a' phròiseas.

"Ach a dh'aindeoin sin, dhiùlt a' Chomhairle fiù 's dàrna measadh a dhèanamh.

Thuirt e cuideachd ge-tà, gun do shoirbhich le pàranntan ann an Earra-Ghàidheal Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig fhaighinn fo chumachdan an Achd, agus mar sin gu bheil e caran tràth fhathast cinnt a bhith ann mu èifeachdachd an Achd.