Uàrd a' Chliseim gus fuireach fosgailte

Dhearbh Bòrd-Slàinte nan Eilean Siar nach tèid Uàrd a' Chliseim ann an Ospadal nan Eilean a dhùnadh gus am bi dearbhadh ann gu bheil am modal ùr airson cùraim slàinte-inntinn ag obair.

Tha e coltach gum bi an uàrd falamh an ceartuair, ge-tà.

Bha am bòrd-slàinte am beachd an uàrd a dhùnadh aig deireadh an t-samhraidh mar phàirt de phlana airson cùram slàinte inntinn a chur a-mach dhan choimhearsnachd.

Ach nochd an t-uamhas de cheistean mun chùis.

Tha am bòrd-slàinte a-nis air innse nach dùin Uàrd a' Chliseim aig an ìre seo.

Cha tèid euslaintaich a bharrachd a chur dhan uàrd ge-tà, is tha dùil nach bi duine idir air fhàgail ann a dh'aithghearr.

Measadh

Thuirt am bòrd-slàinte gum bi an uàrd air a ghlèidheadh gus am bi cinnt aca gu bheil na siostaman ùra aca ag obair.

Thuirt Stiùiriche Nursaidh a' Bhùird, Chris Anne Chaimbeul, gu bheil iad a' tuigsinn gu bheil daoine iomagaineach mun ghnothach, ach gu bheil am bòrd den bheachd gur e seo an t-slighe cheart air adhart.

"Tha sinn a' tuigsinn sinn ach feumaidh sinn a bhith a' smaoineachdainn air mar a tha seirbheisean air tighinn air adhart", thuirt i.

"Nuair a sheallas sinn ris an àireimh a tha air tighinn a-steach dha Uàrd a' Chliseim às a' choimhearsnachd san dà bhliadhna a chaidh seachad, chan eil duine air a thighinn a-steach bhon choimhearsnachd.

"Tha feadhainn an dèidh gluasad bho uàrdan eile ach chan eil an àireamh mòr.

"Tha sin a' sealltainn dhuinn gum feum sinn sealltainn ri taic a thoirt dha daoine fuireach nan dachaidh fhèin cho fad 's as urrainn dhaibh, agus taic a thoirt dhan teaghlaichean airson sin a dhèanamh", thuirt i.

Thuirt i gum bi am bòrd-slàinte cuideachd a' measadh mar a tha euslaintaich le dementia a' faighinn taic ann an uàrdan eile.