Rabhadh mu phlana airson feamainn a bhuain

Dh'fhaodadh gun tèid sgrios mòr a dhèanamh air gnìomhachas an iasgaich air a' chosta an iar ma thèid planaichean air adhart airson ceilp a bhuain aig ìre choimearsalta timcheall a' Chuain Sgìth.

Sin beachd Rùnaire Chomann Iasgairean nan Eilean Siar, is planaichean aig a' chompanaidh Marine Biopolymers airson deich air fhichead mìle tunna de cheilp a bhuain aig grunn làraich far a' chosta. Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid: