An Ruis

Dh'atharraich Ceann-Suidhe na Ruis, Vladimir Putin, plana connspaideach airson aois peinnsein na stàite an dèidh do mhòran de mhuinntir na dùthcha leigeil fhaicinn dha nach robh iad toilichte. Èirichidh aois a' pheinnsein a-niste do bhoireannaich bho 55 gu 60, seach 63. Agus tha an aois do dh'fhir ag èirigh bho 60 gu 65.

Theresa May

Bidh Theresa May a' foillseachadh sreath phlanaichean airson cuideachadh a thoirt do dh'fheadhainn a tha a' fulang ri linn tràilleachd, agus i ann an Nigeria an-diugh, air a turas a dh'Afraga. Bidh sreath mholaidhean aice airson smachd a chur air in-imreachd mhì-laghail à taobh siar Afraga dhan Roinn Eòrpa.

Gàrradh MhicFhearghais

Thuirt am fear-gnothaich dham buin an gàrradh a tha a' togail dà bhàt-aiseig ùr an-dràsta do CMAL gur e droch ullachadh is dealbhachadh air na soithichean as coireach ris an dàil anns an obair. Thuirt Jim McColl aig Fergusson Marine nach do rinn CMAL ullachadh ceart mus do chuir iad cùmhnant a-mach airson na h-obrach air gnè ùr de bhàtaichean-aiseig, agus gur e sin as coireach cuideachd gu bheil na cosgaisean a' sìor èirigh. Tha na bàtaichean ùra airson Eilein Arainn agus airson na slighe eadar Ùige, an Tairbeart agus Loch nam Madadh mu bhliadhna air dheireadh an-dràsta.

Iasgairean

Tha aithrisean ann gun do thilg iasgairean Fraingeach bomaichean ceò agus clachan air iasgairean Breatannach far chladach Normandaidh agus àimhreit ann mu iasgach chreachann. Tha cead aig iasgairean Bhreatainn air iasgach anns an sgìre a tha sin fad na bliadhna, ach tha na Fraingich a' fàgail orra gu bheil iad a' milleadh stoc a' mhaoraich.

British Gas

Thug British Gas còrr is £2.5m air ais do luchd-cleachdaidh air an do chuir iad cosgais nas motha na bu chòir nuair a ghluais iad sin gu companaidhean cumhachd eile. Thuirt an riaghladair, Ofgem, gun do chuir British Gas luchd-cleachdaidh air taraif nas daoire fhad 's a bha iad a' feitheamh ri gluasad.

Buain na Ceilpe

Tha dragh ann gum bi sgrios air gnìomhachas an iasgaich air a' chosta an iar agus anns na h-Eileanan ma thèid buain ceilpe aig ìre choimearsalta air grunnd na mara air adhart anns a' Chuan Sgìth. Tha planaichean aig companaidh Marine Biopolymers airson 30,000 tunna de dh'fheamainn a bhuain air diofar làraichean far chosta an iar na h-Alba.