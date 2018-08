Dragh mu bhuan meacanaigeach na ceilpe

Image caption Tha Marine Polymers ag ràdh gun cruthaicheadh na planaichean aca obraichean ann an sgìrean dùthchail

Thàinig rabhadh gum faodadh e sgrios a dhèanamh air gnìomhachas an iasgaich anns na h-Eileanan Siar ma thèid planaichean airson buan meacanaigeach na ceilpe anns a' Chuan Sgìth a cheadachadh.

Tha a' chompanaidh Albannach Marine Polymers air planaichean fhoillseachadh airson 30,000 tunna de dh'fheamainn a bhuan air diofar làraichean far chosta siar na h-Alba.

Dheadh a giollachd ann am Malaig.

Tha Rùnaire Chomann Iasgairean nan Eilean Siar, Donnchadh MacAonghais, ag ràdh gur ann a dhèanadh an obair seo call air an iasgach.

"Chan eil teagamh sam bith againne, an dòigh cleachdaidh a tha seo, tha e dol a dhèanamh sgrios mòr air gnìomhachas an iasgaich anns na h-Eileanan an Iar."

"Thathar a' fàs feamad air feadh an t-saoghail agus ma tha an fheamainn cho luachmhor sin, 's iarraidh oirre, chan eil mi a' faicinn nach e an dòigh as fheàrr a bhith a' fàs feamad air structairean - a bharrachd air a bhith a' dèanamh am milleadh a tha seo".

Obraichean ùra

Thuirt Marine Polymers gum bi na dòighean buain aca stèidhichte air na tha air a bhith a' dol air adhart fad 50 bliadhna far chosta Nirribhidh, is gum biodh obraichean ùra gan cruthachadh leòtha ann an sgìrean dùthchail.

Thuirt iad nach eil càil anns an 30,000 tunna de dh'fheamainn a tha dùil acasan a bhuan gach bliadhna an taca ris an 100,0000 a tha ga chur air tìr gach bliadhna le stoirmean mòra.