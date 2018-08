Luchd-obrach NHS na Gàidhealtachd gun phàigheadh

Thòisich NHS na Gàidhealtachd rannsachadh às dèidh mar a thàinig e am bàrr nach deach na mìltean den luchd-obrach aca a phàigheadh mar a bha còir air a' mhìos seo.

Dh'aidich am bòrd-slàinte nach robh a' mhòr-chuid den luchd-obrach air an tuarastal fhaighinn Diluain, an là a bha còir aca.

Thuirt iad gur e adhbhar iomagain a bha seo is thabhainn iad leisgeul air an luchd-obrach.

Dh'iarr iad air feadhainn a dh'fhaodadh a bhith ann an staing ionmhais ri linn an t-suidheachaidh fios a chur orra.

Dh'innis am bòrd-slàinte gun robh ceist air nochdadh mu phàigheadh Dihaoine, ach gun do gheall am banca dhaibh nach biodh trioblaid ann.

Thuirt iad gu bheil iad a-nise air sgrùdadh a thòiseachadh feuch dè dìreach a chaidh ceàrr.

Thuirt iad às dèidh sin gun obraich iad leis a' bhanca gus nach tachair seo a-rithist.

Dh'innis iad gu bheil dùil aca gum faigh an luchd-obrach an tuarastal Dimàirt.