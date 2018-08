Dàil air obair Co-op an Ath Leathainn

Tha Comhairle Choimhearsnachd an Ath Leathainn agus an t-Stratha agus a' Cho-op air aontachadh gum bi stèisean-connaidh an Ath Leathainn a-nis dùinte bho dheireadh an Dàmhair fhad 's a nì iad ùrachadh air.

Bha dragh orra nan tòisicheadh iad an-dràsta gun cuireadh sin bacadh air gnìomhachas turasachd na sgìre.

Tha obair-leasachaidh luach £3m gu bhith air a dèanamh air a' bhùth agus air na pumpaichean.

Thuirt a' Cho-op roimhe gun robh an stèisean-connaidh a' dol a dhùnadh an t-seachdain seo leis nach gabhadh an obair a bhith air a dèanamh tron Gheamhradh.

'S e an t-aon àite san Eilean Sgitheanach far am faighear connadh 24 uairean san là.

Dàil

Leig a' Chomhairle Choimhearsnachd fhaicinn dhan Cho-op cho mì-thoilichte 's a tha iad mu a bhith a' call seirbheis connaidh 'son treis, gu h-àraid aig àm nuair a tha an t-eilean fhathast trang le luchd-turais.

Dh'innis a' Cho-op aig a' choinneimh mu dheireadh gun deadh dàil a chur san obair aig an stèisean-chonnaidh.

Tòisichidh i a-nis air an 29mh den Damhair le dùil gum bi an obair ullamh air an 19mh den Mhàrt an ath-bhliadhna.

Cha tèid obair a dèanamh idir thar mu chola-deug aig àm na Nollaige agus àm na Bliadhn' Ùire.

Cha tèid tòiseachadh air a' bhùth fhèin gu an 7mh den Fhaoilleach agus thèid sin a dhèanamh ann an dà phàirt - le dàrna leth na bùtha dùinte fhad 's a tha obair ga dèanamh air an leth eile.

Bheir sin cothrom dhan Cho-op a' bhùth a chumail fosgailte fad na h-ùine.

Dragh

Tha còmhraidhean fhathast a' leantainn mu a bhith a' cumail seirbheis chonnaidh a' dol fad na h-ùine.

Thuirt a' Chomhairle Choimhearsnachd gun do rinn iadsan gu math soilleir gur e sin fhathast an rud as motha a tha a' dèanamh dragh dhaibh.

Thuirt cathraiche na Comhairle Coimhearsnachd, Hamish Friseal, gun robh iad toilichte gun deach an ceann-là airson an obair a thòiseachadh a chur air ais, agus gu bheil barrachd fiosrachaidh aca a-nis air na tha a' dol air adhart.

"Tha sinn fhathast a' bruidhinn ris a' Cho-operative airson feuchainn ri dòigh fhaighinn airson gum bi connadh ri fhaighinn san Ath Leathann san eadar-ama, agus tha sinn fhathast an sàs sna còmhraidhean a tha sin," thuirt e.