Ailig Salmond

Tha seann Phrìomh Mhinistear na h-Alba, Ailig Salmond, a' toirt Riaghaltas na h-Alba gu cùirt an dèidh dha tighinn am follais gu bheil rannsachadh ann mu chasaidean feiseil na aghaidh. Tha Mgr Salmond a' dol às àicheadh ghearainean mu thachartasan ann an 2013 nuair a bha e na Phrìomh Mhinistear, 's e a' cumail a-mach nach d' fhuair e cothrom fianais a tha na aghaidh fhaicinn. Thuirt fear-labhairt do Riaghaltas na h-Alba gum feum rannsachadh a bhith ann air a h-uile casaid den t-seòrsa seo, agus gun cuir iad dìon làidir orra fhèin.

Thomas Cook

Tha a' chompanaidh Thomas Cook a' gluasad cheudan de luchd-turais bho thaigh-òsta san Èipheit an dèidh bàs chupaill à Breatainn. Bhuineadh John agus Susan Cooper, a bha nan 60an, do Bhurnley ann an Lancashire. Chaochail iad anns an taigh-òsta ann an sgìre Hurghada, Dimàirt. Thuirt na h-ùghdarrasan anns an Èipheit nach eil dad amharasach mun chùis, agus gur e bàs nàdarra a thàinig orra.

Comhairle na Gàidhealtachd

Thuirt ceannard buidseit Chomhairle na Gàidhealtachd gun dèan iad an dìcheall cosnaidhean agus seirbheisean a ghlèidheadh aig an ìre seo, ged a dh'fheumas iad airgead a chùmhnadh. Thèid innse do chomhairlichean an ath-sheachdain gu bheil a h-uile coltas ann gum bi iad còrr is £5m os cionn buidseit aig deireadh na bliadhna-ionmhais seo. Chan eil aig a' Chomhairle ann an stòras ach £8m. Thuirt ceannard bhuiseit an ùghdarrais, Alasdair MacFhionghain, gur ann air obair shòisealta a tha a' mhòr-chuid den chosgais a bharrachd a' tighinn orra.

An t-Òban

Bidh coinneamh anns an Òban a dh'aithghearr a dheasbad mì-thoileachais mhòir le siostam parcaidh ùr a' bhaile. Ann an rannsachadh bho chionn ghoirid leig a' mhòr-chuid fhaicinn nach eil iad idir riaraichte leis. Tha e coltach, bho stèidhich Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid cìsean parcaidh aig làraichean anns a' bhaile, gu bheil mòran a' seachnadh nan sgìrean a tha sin a-niste, agus a' fàgail an càraichean ann an sgeamaichean taigheadais, far nach eil cìs.

Èirisgeigh

Tha muinntir Èirisgeigh a' beachdachadh air seirbheis fiosrachaidh do luchd-turais a stèidheachadh den t-seòrsa a th' ann am Barraigh. Tha seirbheis Bharraigh air a bhith gu math trang bho chaidh a cur air bhonn bho chionn beagan mhìosan. Thòisich an t-seirbheis ann am Bùth Bharraigh ann am Bàgh a' Chaisteil an dèidh do VisitScotland an t-ionad a bh' acasan a dhùnadh an-uiridh.