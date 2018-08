Image copyright Getty Images Image caption Dh'innis luchd-cleachdaidh dhan luchd-rannsachaidh gun robh port-adhair Inbhir Nis "air a dheagh stiùireadh", gun robh e "snog" agus "càirdeil".

Tha port-adhair Inbhir Nis air a mheas mar am port-adhair as motha a bha a' còrdadh ri luchd-cleachdaidh ann an Alba a-rèir rannsachaidh a rinneadh leis a' bhuidhinn Which?

'S e Inbhir Nis am port-adhair as lugha a-mach às na ceithir ann an Alba air an deach an rannsachadh a chumail.

Thuirt luchd-cleachdaidh gun robh e "air a dheagh stiùireadh", gun robh e "snog" agus "càirdeil".

Bha port-adhair Obar Dheathain air mheas mar am fear as miosa ann an Alba, a-rèir luchd-cleachdaidh.

B' e seo an ceathramh turas sreath a chèile a bha Obar Dhèathainn aig bonn liosta na h-Alba, ged a thuirt iad gun robh iad am meadhan obrach mòire leasachaidh nuair a bha an sgrùdadh ga dhèanamh.