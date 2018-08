Tha seirbheis fiosrachaidh ùr do luchd-turais ann am Barraigh air a bhith glè thrang anns na beagan mhìosan bhon a chaidh a chur air chois.

Chaidh an t-seirbheis, a tha stèidhichte ann am Bùth Bharraigh ann am Bagh a' Chaisteil, a' chuir air bhonn as deidh do Visit Scotland an t-ionad aca a dhùnadh an-uiridh.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.