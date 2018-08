Coimisean na Croitearachd a' cur an cùl ri clàradh talamh ionaltraidh

Image copyright Hazel Smith

Cha bhi Coimisean na Croitearachd an sàs tuilleadh ann an obair gus talamh ionaltraidh nan croitearan a chlàradh.

Chaidh aontachadh aig coinneamh de bhòrd a' Choimisein gun robh ionmhas na buidhne ro ghann airson an obair a dhèanamh, agus gum b' fheàrr leòtha a chosg air prìomhachasan eile.

Nuair a chaidh Achd na Croitearachd a stèidheachadh ann an 2010, bha an riaghaltas airson 's gum biodh clàr soilleir a' sealltainn cò bu lèis a bha an talamh anns gach baile croitearachd air feadh na dùthcha.

Adhbhar Connspaid

Bha iad a' toirt £100,000 gach bliadhna dhan a' Choimisean airson a' chlàir eadar 2012 agus 2016, ach cha deach ach mu thrian dhen obair a dhèanamh anns an àm sin agus tha e air a bhith na adhbhar connspaid am-measg chroitearan.

Tha mì-chinnt ann fiùs am measg an fheadhainn a chaidh a chlàradh a bheil e mar bu mhiann leis na croitearan agus a-rèir fhear dhe na Coimiseanairean, Iain MacÌomhair, tha a' bhuidheann ag obair gus freagairt fhaighinn air na trioblaidean sin, gu h-àraidh son daoine a tha, mar eisimpleir, a' feuchainn ri taighean a reic.

An t-uamhas mì-chinnt

Bha e ag ràdh: "S e iarrtas a bh' ann a bhiodh duilich a choileanadh sa chiad àite, oir tha an t-uamhas mì-chinnt am measg chroitearan, am measg bhailtean agus an t-airgid a chaidh a thoirt seachad - cha robh gu leòr ann son dèiligeadh leis an oidhirp a dh'fheumadh a chur ann.

"Thathas a nis a' faicinn far an deach mearachdan a dhèanamh nach eil glè fhurasta a chur ceart mar a tha an lagh air a stèidheachadh.

"'S ged a chaidh iad an clàradh son cuid, chan eil e mar bu mhiann leotha agus mus tèid tòiseachadh coimhead air feadhainn eile, bhiodh e math cùisean a dhèanamh nas fheàrr" thuirt Mgr MacÌomhair.

Bidh e an urra a-nis ri gach baile croitearachd a bheil iad airson an talamh ionaltraidh a chlàradh, 's cha tèid bacadh orra, ach chan eil cuideam orra bhon a' Choimisean sin a dhèanamh.