Prìsean sìos ann an Stèinis

Anns a' chumantas, bha prìsean aig fèill nan uan ann an Steòrnabhagh an-diugh eadar ceithir is còig not nas ìsle na bha iad an-uiridh.

Mar a thachair aig fèilltean eile air a' mhìos seo, bha na h-uain is motha a' faighinn prìs mhath, le tri fichead sa h-aon deug not ga phaigheadh airson an fheadhainn as fheàrr.

Ach bha na h-uain a bu lugha uaireanan gan reic airson na deugachadh notaichean.

Tha an aithris seo aig Aonghas Dòmhnallach.