Eaconomaidh na h-Alba

Tha comharran a bharrachd ann gu bheil piseach a' tighinn air staid ionmhais na h-Alba agus easbhaidh na dùthcha air ìsleachadh a-rithist beagan. Tha na h-àireamhan as ùire bhon Riaghaltas air nochdadh anns a' mhadainn an-diugh, agus tha an easbhaidh air tuiteam 0.4% thar na bliadhna mu dheireadh. Ach tha an àireamh fhathast a' cheithir uimhir 's a tha e airson Breatainn air fad. Tha an easbhaidh aig £13.4bn uile gu lèir.

Dòmhnall Trump

Tha cùisean a' coimhead duilich dhan Cheann-Suidhe Trump air sgàth dà chùis-lagha anns na Stàitean Aonaichte. Ann an aonan dhiubh thuirt an seann fhear-lagha aige, Mìcheal Cohen, gun do dh'iarr e air riaghailtean ionmhais a bhriseadh tro iomairt an taghaidh. Anns an tè eile fhuair diùraidh seann mhanaidsear iomairt Mhgr Trump, Paul Manafort, ciontach de chasaidean foill - casaidean bho àm mus do thòisich e ag obair còmhla ris a' Cheann-Suidhe. Thuirt an sgioba aig Dòmhnall Trump nach eil dad anns na casaidean an aghaidh Mhgr Cohen a' cur càil às leth Mhgr Trump. Cha tuirt Dòmhnall Trump fhèin càil mu chùis Mhgr Cohen, ach thuirt e gur e duine math a th' ann am Paul Manafort, agus gur e suidheachadh tàmailteach a th' ann.

Ioran

Tha an Comhairliche airson Tèarainteachd Nàiseanta aig na Stàitean Aonaichte, John Bolton, ag ràdh gu bheil e airson tuilleadh ìmpidh a chur air Ioran an dol-a-mach aca atharrachadh. Thuirt e gun robh an t-aonta niuclasach eadar-nàiseanta air spionnadh às ùr a thoirt dhan dùthaich. Tharraing Aimeireaga a-mach às sa Chèitean.

Aiseag Steòrnabhaigh

Tha Comhairle nan Eilean Siar den bheachd gu bheil ceistean mòra ann mu cho seasmhach 's a tha an t-seirbheis aiseig eadar Steòrnabhagh agus Ulapul. Tha cathraiche Comataidh Còmhdhail na Comhairle, Uisdean Robasdan, ag ràdh nach eil an t-aonta ionmhais fo an do ghabh an Riaghaltas an Loch Seaforth air màl bho Bhanca Lloyds, a' dèanamh ciall sam bith. Tha a' Chomhairle a-nis ag iarraidh fiosrachaidh air cò às a thig an t-airgead airson dà bhàt-aiseig ùr, le tè dhiubh airson na slighe eadar an Tairbeart, Ùige agus Loch nam Madadh.

Whitburn

Chaidh carbad-eiridinn air a' chliathaich ann an tubaist le Ford Ranger ann an Lodainn an Iar sa mhadainn an-diugh. Thuirt na Poilis nach robh euslaintich air bòrd aig an àm. Bha an carbad-eiridinn an dèidh a bhith air a ghairm a-mach. Cha deach duine a ghoirteachadh. Thachair an tubaist mu 06:40m air East Main Street ann an Whitburn.