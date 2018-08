Bann-leathann luath do dh'Achadh na Sìne

Bidh cothrom aig daoine a tha a' fuireach ann an sgìrean iomallach air a' Ghàidhealtachd na seirbheisean bann-leathann as luaithe san dùthaich fhaighinn nan dachannan.

Tha seo a rèir na buidhne Openreach.

Thuirt iad gum bi bann-leathann uabhasach luath aig mu 140 dachaigh ann an ceann an iar-thuath na dùthcha ro dheireadh na bliadhna.

Ri linn compàirteachas eadar muinntir Achadh na Sìne, Openreach agus Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean, bidh cothrom aig a h-uile duine anns a' bhaile agus anns na bailtean mu thimcheall air, gu ruige An Allt-Giuthais, bann-leathann fibre a chur an sàs nan dachannan.

An-dràsta, chan eilear a' faighinn ach nas lugha na leth megabite gach diog.

Thuirt Steve Jones, a tha a' fuireach ann an Achadh na Sìne, gun toir seo buaidh mhòr air an sgìre agus gur dòcha gum bi e nas tarraingiche do theaghlaichean òga a thighinn a dh'fhuireach ann.

Tha e gu math doirbh bann-leathann luath fhaighinn gu ruige cuid de sgìrean dùthchail ri linn cho iomallach 's a tha iad.

Ach tha Openreach a' feuchainn ri piseach a thoirt air seo tro leithid de phròiseactan.