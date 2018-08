Planaichean airson seirbheisean slàinte Ghallaibh

Image copyright J Thomas/Geograph

Thèid coinneamhan poblach a chumail an t-seachdain seo gus coimhead air na tha an dàn do sheirbheisean slàinte ann an Gallaibh.

Tha NHS na Gàidhealtachd a' dèanamh co-chomhairleachaidh fad trì mìosan air na planaichean aca gus na mìlltean nòtaichean a chosg air seirbheisean slàinte na sgìre.

Seo an dara cho-chomhairleachadh a tha NHS na Gàidhealtachd air a dhèanamh ann an Gallaibh às dèidh mar a bh' aca ri cur às do na planaichean a bh' aca roimhe agus mì-thoileachas air nochdadh am measg luchd-iomairt.

Nochd dragh mu ghearraidhean a bha san amharc a dh' fhaodadh buaidh a thoirt air ospadalan ionadail agus luchd-iomairt ag ràdh gun robh cunnart ann gun dèidh seirbheis slàinte na sgìre a lùghdachadh.

Tha am bòrd slàinte a-nis air a ràdh gu bheil iad am beachd mu £40m a chosg air atharrachaidhean sna seirbheisean slàinte san sgìre.

Am measg eile, thathas a' moladh gun tèid leasachadh a dhèanamh air Ospadal Ghallaibh agus gun tèid an t-ionad cùraim èiginneach ann an Ospdal Dhùn Bharr ann an Inbhir Theòrsa a chumail.

Thèid coinneamh a chumail Diluain aig Pultneytown People's Project ann an Inbhir Ùige aig 6f.

Bidh coinneamh eile ann an Caithness Horizons Dimàirt, a tha cuideachd a' tòiseachadh aig 6f.