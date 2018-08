Westminster

Chaidh fear mu choinneimh na cùirte an-diugh fo chasaid mun tachartas le càr aig Taighean na Pàrlamaid ann an Westminster Dimàirt sa chaidh. Tha Salih Khater, a tha 29, a rugadh ann an Sudan ach aig a bheil cead fuireach ann am Breatainn, fo dà chasaid gun do dh'fheuch e ri murt a dhèanamh. Cha do rinn e tagradh sam bith aig Cùirt nam Maighstirean-Lagha ann an Westminster agus chaidh a chumail an greim gus an tèid e gu Cùirt an Old Bailey air an là mu dheireadh den mhìos seo.

Rèile

Tha aithisg mu stiùireadh na rèile ann an Alba ag ràdh gur iad buidhnean fo ùghdarras Riaghaltas na h-Alba a bu chòir a bhith a' dèanamh cho-dhùnaidhean mun rèile. 'S e rannsachadh agus aithisg neo-eisimileach a tha seo ged a 's e Abellio, a' bhuidheann a tha a' ruith nan seirbheisean, a dh' iarr e. Tha Network Rail ag ràdh gur ann an Alba a tha a h-uile co-dhùnadh mun t-siostam. Ach, tha an duine a' sgrìobh an aithisg, Tom Harris, a bha na mhinistear còmhdhail airson na Rioghachd Aonaichte anns an riaghaltas Làbarach, ag ràdh gur ann an Sasainn a tha co-dhùnaidhean air airgead agus gum feum an siostam a bhith nas soilleire.

Jeremy Corbyn

Tha Jeremy Corbyn aig toiseach turas ceithir là a dh' Alba. Tha an ceannard Làbarach a' tadhal an-diugh air companaidh a tha a' dèanamh bhusaichean mar phàirt de dh' iomairt airson gnìomhachas a bhrosnachadh. Tha dùil gun tèid ceistean a thogail mu ghràin air Iùdhaich sa Phàrtaidh Làbarach agus casg bhon phartaidh ann an Alba air seann Bhall-Pàrlamaid Làbarach, Jim Sheridan, airson briathran a chur easain air na meadhanan-sòisealta.

Asbestos

Thàinig e am follais gun d' fhuair mu 25 duine cead a' dhol a-staigh gu sgoil ann an Obar Dheathainn ged a bha dearbhad ann air asbestos san togallach. Thuirt rannsachadh comhairle gun robh còig là ann mus deach innleachd-èiginn a chur an sàs aig Acadamaidh Dhrochaid Dheathainn agus gun robh, san ùine sin, luchd-obrach mar tidsearan, janitors agus luchd-glanaidh a-mach sa staigh anns an togallach. Thuirt an t-aonadh, Unite, gur e mearachd mhòr a bha sin, a chuir luchd-obrach ann an cunnart. Thuirt Cathraichte Comataidh an Fhoghlaim aig Comhairle Baile Obar Dheathain gu bheil e gu math cinnteach gu bheil poileasaidh an ùghdarrais comasach air dèiligeadh ri tachartas far a bheil asbestos.

Deoch-làidir

Tha dragh air NHS na Gàidhealtachd mun àireamh bhùithtean a tha a reic deoch-làidir. Ann an aithisg, a thèid gu comhairlichean na Gàidhealtachd an t-seachdain seo, tha am Bòrd Slàinte ag ràdh gu bheil còrr is 90% den t-sluagh air a' Ghàidhealtachd nas lugha na còig mionaidean sa chàr bho bhùth aig a bheil cead deoch a reic.