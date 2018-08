Unison

Dh'iarr an t-aonadh slàinte as motha ann an Alba air Riaghaltas na h-Alba bristeadh air falbh bhon bhuidhinn ath-sgrudaidh a tha a' stèidheachadh ìrean pàighidh an NHS gu nàiseanta. Tha seo a' tighinn agus Unison a' dearbhadh gu bheil na buill Albannach aca air bhòtadh airson gabhail ri àrdachadh pàighidh do naoi sa cheud thairis air trì bliadhna. Thuirt an t-aonadh gun d'fhuair iad aonta mòran nas fheàrr le a bhith a' còmhradh ris an riaghaltas ann an Dùn Èideann seach a bhith a' dèiligeadh ris a' bhuidhinn nàiseanta. Ann an Sasainn gheibh luchd-obrach an NHS àrdachadh de sia gu leth 'sa cheud thairis air trì bliadhna.

Binn

Chaidh deugaire a chur dhan phrìosan airson cha mhòr ochd bliadhna airson mar a dh'fheuch e ri fògarrach Sirianach a mhort. Dh'fhuiling Shabaz Ali grunn lobhtan sgèine nuair a thug Sean Gorman - aois 18 bliadhna - ionnsaigh air ann an osdal ann an Dùn Èideann. Chaidh òrdugh aireachais ceithir bliadhna cuideachd a chur air Gorman, a thòisicheas aon uair 's gum faigh e a-mach às a' phrìosan.

Brexit

Dh'fheuch Rùnaire nan Dùthchannan Cèin, Jeremy Hunt, ri soillearachadh a dhèanamh air beachdan a dh'fhoillsich e an-raoir gum bi Breatainn a' gabhail aithreachas fad bhliadhnaichean mòra ma bhios droch dhealachadh againn leis an EU. An-diugh thuirt Mgr Hunt gun soirbhicheadh an Rìoghachd Aonaichte fiù 's às aonais aonta Brexit, agus gun robh e cudromach nach deidheadh claon-iomradh a dhèanamh air na faclan aige.

Ionnsaigh

Chaidh casaid a chur às leth balach aois 15 bliadhna co-cheangailte ri ionnsaigh feise ann an Obar Dheadhainn. Thachair an ionnsaigh ann an sgìre Donmouth den bhaile tràth madainn Diardaoin. Tha dùil gun nochd an deugaire ann an Cùirt an t-Siorraidh ann an Obar Dheadhain an-diugh fhathast.

Deugaire

Tha na poilis ann an Steòrnabhagh ag iarraidh taic a' phobaill 's iad a' sireadh nighean, aois 17 bliadhna, a th' air a bhith a dhìth bho fheasgar an-dè. Chunnacas Hannah NicCoinnich, a bhuineas do Ghrabhair, mu dheireadh taobh a-muigh Sgoil MhicNeacail, agus i a' cur roimhpe coiseachd gu ruige Ospadal nan Eilean. Tha i còig troighean is còig òirlich de dh'àirde, le falt dorcha ceangailte ann am ponytail. Bha briogais dhubh oirre, geansaidh na sgoile agus seacaid dhubh le bian bàn air a' churraig.

Toitean

Thuirt aithisg bho chomataidh de bhuill pàrlamaid gum bu chòir dha na h-ùghdarrasan a bhith nas fhosgailte do thoitean eileactronaigeach, agus a dhèanamh nas fhasa do dhaoine a bhith gan cleachdadh ann an àiteachan poblach. Tha Comataidh an Saidheins agus Teicneolais ag ràdh gu bheil na toitean a' cuideachadh na deicheadan mhìltean luchd-smocaidh gach bliadhna gus a bhith a' cur cùl ri tombaca.