Seirbheisean adhair Sgitheanach "deatamach"

Image copyright Geograph/MJ Richardson

Thuirt am Ball-Pàrlamaid a tha a' riochdachadh an Eilein Sgitheanaich, Iain Blackford, gu bheil e deatamach gun tèid port-adhair an eilein ath-fhosgladh airson gum bi ceanglaichean còmhdhail nas fheàrr aig an eilean ris a' chòrr den t-saoghal.

Tha iomairt air a bhith ann airson seirbheis adhair a thòiseachadh as ùr, ach tha cuideachd feadhainn san eilean air beachd a nochdadh air a' chaochladh - agus iad ag iarraidh gum biodh an t-airgead air a chosg air gnothaichean eile, seach air port-àdhair.

Tha dragh air cuid eile gun dèanadh an leithid cron air an eilean.

Tha buidhnean leithid Comhairle na Gàidhealtachd, Iomairt na Gàidhealtachd, a' bhuidheann còmhdhail HITRANS agus HIAL air a thighinn còmhla gus buidheann-obrach a stèidheachadh a tha ag amas air seirbheis phìolait a chur air dòigh eadar an t-Eilean Sgitheanach agus Glaschu no Dùn Èideann le seirbheis làitheil ga ruith airson dà bhliadhna.

Aig an ìre seo tha Glaschu a' coimhead nas coltaiche na Dùn Èideann.

Cosgais

Tha a' bhuidheann-obrach a' dèanamh dheth gun cosgadh e mu £500,000 sa bhliadhna.

Tha plèanaichean prìobhaideach a' cleachdadh an raoin-laighe ann an Aiseag faisg air Breacais, ach dh'fheumadh airgead a bhith air a chosg airson an t-àite a dhèanamh deiseil airson seirbheisean coimeirsealta a ruith ann.

Ach tha cuid san sgìre an aghaidh nam planaichean.

B' fheàrr leothasan gun deadh an t-airgead a chosg air rathaidean agus goireasan, 's iad ag ràdh gu bheil cruaidh-fheum air sin.

Cuideachd, tha daoine ag ràdh gum faodadh na leasachaidhean a tha tha san amharc airson a' phuirt-adhair is an raoin-laighe milleadh a dhèanamh air àite a tha cudromach a thaobh nàdair agus dualchas an eilein.

Tha cuid ag ràdh gun fhiach obair arc-eòlach a dhèanamh air ri linn 's gun robh daoine a' fuireach san sgìre bho chionn linntean.

Coimhearsnachdan

Tha pàirc-champachaidh aig Tom Stephens ann an Aiseag agus tha esan a' faicinn cunnartan mòra dha coimhearsnachdan an àite.

"Dh'fhaodadh gum bi na coimhearsnachdan ann an ceann an deas an Eilein Sgitheanaich nan coimhearsnachdan marbh an ceann 20 bliadhna," thuirt e.

"Tha daoine às na bailtean mòra a' faighinn a-mach gum faigh iad gu sgìre dhùthchail ann an leth-uair de thìde. Ron seo bheireadh e trì, ceithir, neo còig uairean de thìde.

"Chì iad an uairsin gu bheil taighean snog ri cheannach agus mus seall thu riut fhèin tha na coimhearsnachdan dùthchail snog a bha ann air a dhol à bith," thuirt e.

Seirbheis riatanach

Ach tha Ball-Pàrlamaid na sgìre, Ian Blackford, gu mòr airson 's gun tèid an t-seirbheis a stèidheachadh.

Dh'aidich e, ge-tà, gum feum coimhearsnachdan an eilein a bhith air a shon.

"Tha mi a' smaoineachadh gu bheil e deatamach gum bi cothrom aig a h-uile duine san Eilean Sgitheanach, gu h-àraid iadsan a tha a' fuireach faisg air Aiseag, beachd a thoirt air a' chùis.

"Feumaidh sinn taic mhuinntir an àite fhaighinn agus sealltainn dhaibh gur e seo rud a bhios gu buannachd dhaoine.

"A thaobh a bhith a' cosg airgid air a' phort-adhair agus pròiseictean bun-structair eile - chan fheumar aon rud a chur an dàrna taobh airson maith an rud eile.

"Tha mise a' smaoineachadh gu bheil port-adhair riatanach airson dèanamh cinnteach gu bheil ceangal eadar an t-Eilean Sgitheannach agus Glaschu agus gu h-eadar-nàiseanta.

"Tha mi a' smaoineachadh gum biodh an t-Eilean Sgitheanach nas tarraingiche nam biodh port-adhair ann agus bhiodh e na b' fhasa do mhuinntir na sgìre faighinn gu seirbheisean - leithid seirbheisean slàinte nuair a bhios aca ri sgèith gu Glaschu agus àiteachan eile," thuirt Mgr Blackford.