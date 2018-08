Deugaire a dhìth ann an Leòdhas

Tha na poilis ann an Steòrnabhagh ag iarraidh taic a' phobaill 's iad a' sireadh nighean, 17 bliadhna de dh'aois à Grabhair, a th' air a bhith a dhìth bho fheasgar Dhiardaoin.

Chunnacas Hannah NicCoinnich mu dheireadh taobh a-muigh Sgoil MhicNeacail mu 16:00f agus i a' cur roimhpe coiseachd gu ruige Ospadal nan Eilean.

Tha i còig troighean is còig òirlich de dh'àirde, le falt dorcha.

Bha briogais dhubh oirre, geansaidh na sgoile agus seacaid dhubh le bian bàn air a' churrac.

Tha na poilis ag iarraidh air daoine a chunnaic Hannah no aig a bheil fiosrachadh feumail fios a chur thuca sa bhad ann an Steòrnabhagh air an àireamh neo-èiginneach 101 a' cleachdadh àireamh tachartais 4233 16.08.18