Tha fios gum bi na mìltean a' cumail sùil gheur air an aimsir airson Sruighlea aig deireadh na seachdain 's iad an dòchas nach bi aodach dìonach a dhìth orra airson nan cuirmean mu dheireadh aig Runrig.

Ann an sreath air Aithris na Maidne mu chuirmean Runrig rè nam bliadhna bhathar a' cuimhneachadh air cuirm air a' Ghàidhealtachd far an robh cruaidh fheum aig an luchd-èisteachd air bòtanan is eile.