Dàil a bharrachd air aiseagan ùra

Image caption Bidh an dàrna bàt-aiseig a' dol eadar an t-Eilean Sgitheanach, Uibhist a Tuath is na Hearadh, an t-slighe air a bheil an MV Hebrides.

Tha e air tighinn am follais gum bi an tuilleadh dàil air an dà bhàt-aiseig ùr a tha gan togail do Chaledonian Mac a' Bhruthainn air Chluaidh.

Dh'innis Gàradh Shoithichean MhicFhearghais nach bi a' chiad tè, an MV Glen Sannox, deiseil a-niste gu Samhradh 2019, 's nach bi an tè eile deiseil gu Earrach 2020.

Bha dùil an toiseach gum biodh an Glen Sannox, a tha gu bhith air slighe Arainn, deiseil as t-Samhradh am-bliadhna.

Chaidh dàil air a' chùis is dùil rithe sa Gheamhradh, is dàil eile a-nise.

Tha dùil air an dàrna bàt-aiseig air an t-slighe eadar an t-Eilean Sgitheanach, na Hearadh is Uibhist a Tuath.

Briseadh-dùil

Bha còir aicese a bhith deiseil goirid às dèidh dhan Glen Sannox tighinn a-steach gu seirbheis ann an 2018.

Cha bhi an soitheach deiseil a-nise gu Earrach 2020.

Dh'aidich Rùnaire na Còmhdhail, Mìcheal MacMhathain, gur e briseadh-dùil a bh' ann.

Thuirt e cuideachd gum bi suas ri dà mhìos de dheuchainnean ann leis an dà bhàta nuair a bhios iad deiseil mus tòisich iad ann an seirbheis.

Tha CalMac air aideachadh gu bheil uallach mòr air na bàtaichean aca, is feum air feadhainn ùra airson faochadh fhaighinn.