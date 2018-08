Raon-parcaidh san amharc an Gleann Fhionnain

Image copyright Geograph / Malc McDonald

Tha coimhearsnachd Ghlinne Fhionnain air cur rompha raon-parcaidh a stèidheachadh sa bhaile.

Ged a tha carragh-chuimhne nan Seumasach san sgìre air a bhith a' tarraing luchd-turais bho chionn fhada, tha am baile air fàs buileach trang anns na bliadhnaichean mu dheireadh.

Tha e coltach gur e na fiolmaichan Harry Potter a tha air cùl sin, is daoine a' tighinn nan dròbhan gus an drochaid air an do shiubhail Harry, Hermione, Ron is eile air trèana smùid gu Hogwarts fhaicinn.

'S e drochaid ainmeil Ghlinne Fhionnain a chaidh a chleachdadh anns na fiolmaichean.

Tha e coltach gu bheil suas ri 2,000 duine a' tighinn gach là airson an drochaid fhaicinn.

Ged a tha muinntir an àite a' cur fàilte orra, tha draghan ann mu shàbhailteachd.

Goireasan

"Tha an t-uabhas airson tighinn a Ghleann Fhionnain agus 's e rud math a tha sin agus 's e cothrom a th' ann", thuirt Ingrid NicEanraig bho Chomhairle Coimhearsnachd Ghlinne Fhionnain.

"Tha eagal orm ge-tà, nach eil am bun-structar againn airson dèiligeadh ri seo. Tha daoine air a bhith a' fàgail nan càraichean air a' phrìomh rathad eadar an Gearasdan is Malaig, oir chan eil àite ann dhaibh.

"Chan eil sinn airson daoine a ruagadh às an àite ach tha ceist sàbhailteachd an seo is tha cuid de na companaidhean bathair air a togail", thuirt i.

Tha Comhairle na Gàidhealtachd a-nise air planaichean a chur air adhart às leth na coimhearsnachd.

Bhiodh raon-parcaidh ùr ann le àite airson timcheall air 100 càr is dòrlach de bhanaichean-campachaidh. Bhiodh cuideachd staran ùr ann gu àite seallaidh.

Thathas an dòchas gun tig timcheall air £500,000 bho mhaoin ùr Riaghaltas na h-Alba airson bun-structar na turasachd ann an sgìrean dùthchail.