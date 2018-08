Ìrean mòra de bhàs air tuathanasan-èisg

Tha dàrna leth an èisg ann an cuid de thuathanasan-èisg ann an Alba a' bàsachadh ri linn trioblaidean leithid mialan-mara agus tinneasan.

Thòisich an gnìomhachas a' foillseachadh fhigearan mìosail an dèidh do Chomataidh na h-Àrainneachd aig Holyrood draghan a thogail mu "uiread ris nach gabhar" de dh'iasg a bhith a' bàsachadh.

Tha an dàta a' sealltainn gun robh eadar 1% agus 1.5% de dh'iasg ann an tuathanasan èisg na h-Alba a' bàsachadh gach mìos, thairis air a' chiad cheithir mìosan den bhliadhna seo.

B' e an ìre a bu mhiosa, 19%, agus chaidh sin a chlàradh aig tuathanas Marine Harvest aig Caradail a Tuath, ann an Earra-Ghàidheal. Chaidh stoirmean a choireachadh gu ìre airson sin.

Chaidh cuideachd figearan airson cearcaill bheatha an èisg - dà bhliadhna sa chumantas - fhoillseachadh.

Tha iadsan a' sealltainn gun do chaill an Scottish Salmon Company 58% den iasg aca aig tuathanas Innis Choinnich, faisg air Muile, far an robh mialan-mara air a bhith nan trioblaid.

Thuirt labhraiche airson na companaidh gum bi iad ris na cleachdaidhean as fheàrr a th' ann a thaobh falainneachd èisg, agus gun robh dà làraich aca a' nochdadh barrachd bàis na 's àbhaist, ri linn adhbharan neo-àbhaisteach an dèidh dùbhlain mhòir deireadh na bliadhna an-uiridh.

Thuirt iad cuideachd gu bheil làrach Innis Choinnich an-dràsta ga cumail gun iasg rè ùine.