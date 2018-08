Maoineachadh stèisein rèile ga dhiùltadh

Image copyright Peter Moore/Geograph Image caption Chaidh an stèisean a dhùnadh ann an 1960.

Chaidh maoineachadh a dhiùltadh airson pròiseact gus stèisean rèile Bhaile Eòghain air taobh sear Rois ath-fhosgladh.

Rinneadh co-chomhairle san sgìre ann an 2017 feuch an robh iarrtas ann air seirbheisean rèile a bhith a' frithealadh a' bhaile.

Fhreagair mu 800 duine, le 72% dhiubh ag ràdh gum biodh e gu math coltach gun cleachdadh iad seirbheis rèile bhon bhaile.

Chuir a' bhuidhean còmhdhail HITRANS iarrtas gu Còmhdhail Alba fo Mhaoin Leasachaidh na Rèile Ionadail airson airgid a dheadh a chur còmhla ri £10,000 a dheadh a thogail air dòighean eile airson neach-comhairleachaidh speisealta fhastadh airson sgrùdadh cùis ghnìomhachais a thòiseachadh.

Tha buill de Chomataidh Rois agus Chrombaigh air taic a nochdadh don sgeama roimhe, agus thuirt iad gur e briseadh dùil a bh' anns an naidheachd nach deach leis an tagradh.

"Thuirt cha mhòr 80% de mhuinntir an àite a ghabh pàirt anns a' cho-chomhairle a rinneadh feuch dè na bh' ann de dh'ùidh am measg na coimhearsnachd gum bi iad an-dràsta a' cleachdadh nan càraichean aca, agus mar sin chan e a-mhàin gun toireadh an stèisean a bhith fosgailte càraichean far an rathaid, ach bhiodh buannachdan mòra àrainneachail na chois cuideachd," thuirt Cathraiche na Comataidh, an Comh. Fiona Robasdan.

"'S e buile a th' anns a' cho-dhùnadh seo, ach tha sinn taiceil agus tha sinn ag iarraidh gun tachair am pròiseact seo.

"'S e a' chiad cheum gun iarr na h-oifigearan againne agus HITRANS coinneamh le Còmhdhail Alba, oir tha sinn a' tuigsinn gum faodadh cothrom eile a bith ann tagradh a chur a-steach an ath-bhliadhna."