Genoa

Thòisich sgiobannan teasairginn ann an Genoa a' gluasad chnapan mòra concreit, 's iad an dòchas gum faigh iad daoine beò fo sprùilleach na drochaid a thuit an-dè. Bha 400 luchd-smàlaidh ag obair tron oidhche 's iad a' sgrùdadh àiteachan far am faigheadh iad a-steach gun a bhith a' cleachdadh uidheamachd togail. Thuirt Ministear Roinn na Dùthcha, Matteo Salvini, gu bheil àireamh nam marbh a-niste air èirigh gu 38, agus gu bheil na h-uimhir eile fhathast a dhìth.

Eaconomaidh na h-Alba

Tha ath-sgrùdadh a chaidh a dhèanamh air àireamhan eaconomach a' sealltainn gun do dh'èirich toradh gnìomhachais na h-Alba tòrr a bharrachd na bha dùil. Tha eòlaichean Riaghaltas na h-Alba air sùil às ùr a thoirt air mar a tha iad a' tomhas na tha a' tachairt ann an gnìomhachas togail na dùthcha, agus iad a-niste a' dèanamh dheth gun do dh'fhàs an GDP 0.4% anns a' chiad chairteal den bhliadhna - suas bhon 0.2% a bha iad a' tuairmse.

A' Bhruach

Thòisich buidheann-sgrùdaidh nan tubaistean mara a' rannsachadh dè dh'adhbharaich tubaist air bàt-iasgaich anns a' Bhruaich anns an do bhàsaich aon duine, le ceathrar eile gan toirt dhan ospadal. Chaidh na seirbheisean èiginn a ghairm gu cala a' bhaile tràth feasgar an-dè, às dèidh dhaibh brath fhaighinn gun robh na h-uimhir de chriutha an Sunbeam ann an droch staid.

Inbhir Àir

Tha poilis a' rannsachadh oidhirp gus fireannach a mhurt ann an Inbhir Àir. Chaidh an duine, a tha 54, fhaighinn aig seòladh anns a' bhaile oidhche na Sàbaid, 's e air a dhroch ghoirteachadh. Chaidh a thoirt dan ospadal far a bheil e ann an suidheachadh èiginneach. Tha oifigearan ag iarraidh air neach sam bith a bh' ann an sgìre Craigie Avenue mu àm na h-ionnsaigh, fios a leigeil thuca.

Huddersfield

Chaidh casaidean a chur às leth 30 fireannach, agus aon bhoireannach, co-cheangailte ri sreath de dh'eucoirean feise ann an Yorkshire an Iar. Tha trafaigeachd agus èigneachadh cloinne am measg nan casaidean a tha stèidhichte air rudan a chaidh a dhèanamh air còignear chlann-nighean ann an Huddersfield eadar 2005 agus 2012.

An Atmhorachd

Sheall àireamhan oifigeil gun do dh'èirich ìre na h-Atmhorachd air a' mhìos a chaidh. Dh'èirich ìre an CPI 0.1% gu 2.5% anns an Iuchar. Thuirt Oifis na Staitistig Nàiseanta gur e àrdachadh ann an cosgaisean siubhail agus prìsean gheamaichean coimpiutair a bh' air cùl an àrdachaidh.

Bancaichean

Agus chaidh dà bhanca Albannach ainmeachadh gu h-oifigeil mar na bangaichean as miosa ann am Breatainn. Bha Banca Rìoghail na h-Alba, agus Banca Dhail Chluaidh co-ionnan aig bonn clàr-lìge a dh'fhoillsich Ùghdarras nam Margaidhean 's na Co-fharpais, le nas lugha na dara leth den luchd-cleachdaidh aca ag ràdh gum moladh iad na bancaichean do dhaoine eile. Tha an RBS cuideachd aig bonn na liosta airson bancaidh gnìomhachais.