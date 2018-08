Èiginn rèidio-eòlaichean air fàire

Tha an NHS ann ann Alba an impis a bhith ann an èiginn le gainnead de rèidio-eòlaichean, a rèir àrd-eòlaiche.

Nochd an rabhadh bhon Dr Grant Bacastair, cathraiche Colaiste Rìoghail nan Rèidio-Eòlaichean, agus NHS na Gàidhealtachd air dearbhadh gur dòcha gum feum euslaintaich siubhail gu sgìrean slàinte eile airson cùraim èiginnich leis nach eil gu leòr luchd-obrach aca aig tuath.

Tha dùil gun caill NHS na Gàidhealtachd an t-àrd-rèidio-eòlaiche mu dheireadh aca an t-seachdain seo.

Thuirt Bòrd na Slàinte nach tèid sàbhailteachd nan euslainteach a chur ann an cunnart.

Crannchur Còd-puist

Ach tha cuid de dh'euslaintich air draghan a thogail mu na tha seo a' ciallachadh gu dìreach.

Thuirt an Dr Grant Bacastair gu bheil na a' tachairt air Ghàidhealtachd a' tachairt ann an sgìrean eile cuideachd, agus gu bheil na beàrnan a' ciallachadh gu bheil seirbheisean mar "chrannchur chòd-puist".

"Air Ghàidhealtachd 's e gnothach mòr a bhios ann," thuirt e.

"Cha bhi seirbheis rèidio-eòlas sam bith aca. Bidh seirbheis dhiagnòsachd aca air a glùintean.

"Tha gu math gann air dàrna leth na h-àireamh de rèidio-eòlaichean aca 's a bu chòir a bhith aca.

"Nam biodh tu air Ghàidhealtachd 's tu ann an tubaist-rathaid 's tu a' call na fala, bhiodh dragh orm.

"Nam biodh tu air Ghàidhealtachd agus tu air nochdadh aig an ospadal le sepsis, gànnrachadh gun smachd, bhiodh dragh orm.

"Chan e a-mhàin a' Ghàidhealtachd. Tha na duilgheadasan seo ann am bùird-shlàinte eile air feadh na dùthcha.

"Chan eil fuasgladh luath ann airson seo - ach feumaidh sinn tòiseachadh sa bhad.

"'S dòcha nan robh sinn air tòiseachadh o chionn dà bhliadhna gu leth, no trì bliadhna, mar a bha sinn a' moladh, cha robh cùisean air fàs cho buileach dona 's a tha iad a-niste," thuirt e.

Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad air beàrnan obrach ùra trèanaidh a lìonadh, agus gu bheileas a' coimhead air dòighean eile gus an t-seirbheis a leasachadh.